Leyvin Kurzawa è in cerca di una nuova esperienza. Il terzino sinistro è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, che non rinnoverà il suo contratto e cercherà di piazzarlo altrove. A gennaio fu ad un passo dalla Juventus nell’ambito di uno scambio con De Sciglio, saltato all’ultimo, nel futuro ci potrebbe essere il Barcellona, che lo sta valutando come occasione a parametro zero. Nonostante questo, il francese potrebbe rifiutare i blaugrana. Come riporta Le10Sport, il classe ’92 preferirebbe un club che gli possa garantire maggiore spazio da titolare, cosa che nel Barcellona non gli verrebbe assicurata.