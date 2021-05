Finita la stagione con la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus sta programmando la prossima stagione, tra panchina, dirigenza e, ovviamente, il mercato. Dalla Spagna giungono novità in merito ad un giocatore accostato tempo fa al club bianconero, nell’ambito dei molteplici discorsi di mercato con il Barcellona, ovvero Ousmane Dembélé. Stando a quanto riporta Todofichajes.com, il club bluagrana non avrebbe ricevuto offerte per l’esterno francese, per questo potrebbe ritirarlo dal mercato ed impostare la trattativa per il rinnovo di contratto fino al 2024.