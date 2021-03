Tra i protagonisti in positivo di questa stagione del Barcellona, al netto dell’eliminazione in Champions, c’è Ousmane Demebelé, che finalmente ha trovato continuità di gioco dopo mesi e mesi di problemi fisici e non solo. Ronaldo Koeman lo sta impiegando regolarmente e così il club blaugrana è pronto a difendere l’investimento di 135 milioni di euro effettuato nell’estate del 2017. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il rinnovo dell’esterno francese è diventato una priorità per il Barcellona, che in precedenza lo aveva trattato anche con la Juventus nei discorsi di mercato che hanno portato allo scambio Arthur-Pjanic.