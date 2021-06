Memphis Depay in dirittura al Barcellona, o quasi. Il matrimonio è annunciato, ma sta ritardando la sua celebrazione, che comunque avverrà a stretto giro di posta. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il club blaugrana strarebbe pensando di offrire un contratto quadriennale al giocatore, ovvero un anno in più rispetto alla proposta precedente senza però un aumento dello stipendio. In passato, l’attaccante in scadenza di contratto con il Lione è stato cercato anche dalla Juventus, anche se adesso viaggia a passi spediti verso la Catalogna.