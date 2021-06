L’Europeo viaggia a ritmo spedito tra sorprese, delusioni ed un’Italia fantastica, nel frattempo le squadre di club pensano sempre al mercato. Come la Juventus, che studia il centrocampo del futuro. Tra i nomi circolati c’è anche quello di Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona in rotta di collisione con Koeman. Infatti, stando a quanto riporta Todofichajes.com, il club catalano non avrebbe più intenzione di puntare sul bosniaco, che dal canto suo sarebbe disposto a venire incontro alla Juve per un ritorno in bianconero ad un solo anno dall’addio.