Sembra ancora di attualità in casa Juve il nome di Benoit Badiashile, difensore centrale classe 2001 di proprietà del Monaco. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società sarebbe anche disposta a investire su di lui, ma prima dovrà convincere Massimiliano Allegri: il tecnico livornese, infatti, ritiene il francese ancora "acerbo" per una big come quella bianconera, che dovrà tornare competitiva su tutti i fronti già dalla prossima stagione.