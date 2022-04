Insieme a Nicolò Zaniolo, è uno dei nomi più caldi per la prossima stagione. Giacomo Raspadori - per ammissione dello stesso ad del Sassuolo Giovanni Carnevali - è uno degli obiettivi della Juve per il mercato estivo, che quest'anno più che mai dovrebbe coincidere con una vera e propria ricostruzione della squadra, sulla base di alcuni punti imprescindibili. Attaccante tecnico, rapido, capace di giocare in tutte le posizioni del reparto offensivo, come sottolinea Tuttosport il 22enne neroverde potrebbe essere la punta esterna in un tridente, agire alle spalle di Dusan Vlahovic in un 4-2-3-1 oppure in coppia con lo stesso centravanti serbo.



In attacco, del resto, è già certa la necessità di rimpiazzare Paulo Dybala, ma potrebbe succedere lo stesso con Alvaro Morata, il cui riscatto (a prezzo scontato) dall'Atletico Madrid non è ancora cosa sicura. Ad ogni modo, sempre secondo Tuttosport, Raspadori potrebbe arrivare anche a prescindere dallo spagnolo: un tentativo per lui sarà fatto comunque, anche perchè sembra rappresentare il profilo ideale per la Juve "del futuro", italiana, giovane e il più possibile low cost. La pista, insomma, è sempre più calda.