Aumenta la fiducia della Juve per il colpo Nicolò Zaniolo. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come il 22enne tuttocampista si veda già in bianconero, in caso di divorzio dalla Roma. Per i giallorossi, almeno ufficialmente, il giocatore non è in vendita. Intanto, però, le trattative per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2024) sono in stallo, e senza il prolungamento l'addio estivo sembra scontato. Dalle parti della Continassa, dunque, le manovre procedono, seppur sotto traccia: l'affare è considerato uno di quelli buoni, grazie alla valutazione sui 40 milioni di euro dell'azzurro e alla possibilità di inserire in un'eventuale operazione Weston McKennie.

Per la Roma sarebbe un sacrificio in nome del bilancio, mentre per la Juve si tratterebbe di un acquisto in prospettiva, fattibile anche a prescindere dal tormentone Dybala, grazie alla duttilità dimostrata da Zaniolo - giovane ma già con una buona esperienza - nel giocare in più ruoli (mezzala, esterno, seconda punta). Nicolò, insomma, si avvicina al mercato estivo in pole position. Il suo futuro può davvero essere bianconero.