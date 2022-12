Non si spengono le voci di mercato sull'interesse della Juve per l'attaccante francese Marcos Thuram, figlio di Lilian, ex difensore proprio dei bianconeri. L'attaccante del Monchengladbach piace da tempo sia ai bianconeri che all'Inter di Simone Inzaghi, pronti a rimpiazzarlo al posto di Lukaku. In queste ore però la concorrenza sembra essere aumentata, perchè stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il Napoli di Luciano Spalletti avrebbe iniziato a sondare il terreno per il centroavanti.