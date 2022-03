Continuano i lavori di restauro in casa Juve, nel tentativo di consegnare a Max Allegri una rosa completa e perfezionata in ogni reparto per l'inizio della prossima stagione. La necessità maggiore la richiede il centrocampo, con i tifosi juventini che già sognano in grande. I nomi più ricorrenti sono quelli di Paul Pogba, Ryan Gravenberch e Sergej Milinkovic-Savic. Proprio su quest'ultimo però sarebbero emerse delle notizie poco confortanti per Madama, dato che Psg e United starebbero dando vita ad un vero e proprio braccio di ferro pur di aggiudicarsi il cartellino del Sergente.