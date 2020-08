Focus totale alla Champions League, dopo di che la Juventus dovrà prendere delle decisioni su diversi giocatori in rosa. Su Higuain sembra averla già presa: l’attaccante argentino è destinato a partire a fine stagione, tanto che Fabio Paratici è alla costante ricerca del nuovo numero 9 bianconero. Il candidato principale è Arek Milik, per il quale il Napoli non fa sconti: servono almeno 40 milioni di euro, che la Juve vorrebbe abbassare con l’inserimento di Bernardeschi, gradito a Gattuso ma per il quale esistono ostacoli legati ai diritti d’immagine. Stando a quanto riporta Tuttosport, la Vecchia Signora non è l’unico club a corteggiare il polacco: su di lui ci sarebbero anche Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal.