Ivan Juric predica calma, poche pressioni e libertà di lasciarlo crescere per gradi, a passi consoni per la sua età. Una filosofia da lodare da parte dell'allenatore del Verona. Ma inevitabilmente, a 20 anni, Matteo Lovato ha già attirato l’attenzione di mezza Serie A. Come riporta Calciomercato.com, il Milan lo sta tenendo in grande considerazione come rinforzo futuribile per la difesa, ma non è l’unica squadra potenzialmente in lizza per il moderno difensore classe 2000. Per Lovato ci sono anche Juventus, Inter, Roma e Napoli.