Il centrocampista classe 1997 del Lille e della nazionale portoghese, secondo quanto riportato da Transfermarkt, sarebbe seguito molto da vicino anche dal. Per l'ex centrocampista del Bayern Monaco, il club francese vorrebbeper cederlo a titolo definitivo. L'obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo continua a esseree Cherubini si sta guardando intorno per trovare altri profili interessanti.