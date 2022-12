Mancano pochi giorni ormai all'apertura del mercato invernale e in casa Juve le situazioni da risolvere sono diverse. Una è legata alla figura del difensore centrale, con molti nomi che fanno gola a Madama e che potrebbero diventare qualcosa di più di una semplice suggestione. Uno dei profili finiti sotto la lente di ingrandimento è Fresneda, sul quale però c'è il forte interesse delle big di mezza Europa, con Barcellona e Real che sembrano essere in vantaggio sulle antagoniste. In queste ore però, anche l'Arsenal sembra essersi dirottata su questa strada e la sensazione è che ne possa scaturire una vera e propria asta di mercato.