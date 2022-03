In casa Juve si guarda già al futuro e i dirigenti bianconeri sono al lavoro per cercare di consegnare a Max Allegri la miglior rosa possibile per ritornare a vincere. Uno degli obiettivi di mercato è il genoano Andrea Cambiaso, sul quale però c'è una concorrenza agguerrita, dato che anche Milan, Napoli ed Inter inseguono il giocatore. Ma stando agli ultimi avvenimenti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com anche le due inglesi Everton e Tottenham sarebbero interessate al cartellino del giocatore, con Fabio Paratici che già fiuta lo 'sgarbo' alla sua ex squadra.