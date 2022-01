Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato e in casa Juve si stanno monitorando varie piste percorribili, nel caso in cui la strada per arrivare a Vlahovic venga sbarrata, almeno per gennaio. Uno dei nomi che in queste ultime settimane è stato accostato alla Vecchia Signora è quello dell'attaccante dell'Arsenal Aubameyang che, vorrebbe liberarsi dell'ex Dortmund per piombare sul serbo che nel frattempo, ha fatto sapere di volere solo la Juve.



Aubameyang che intanto, continua a declinare tutte le offerte provenienti dai continenti esteri. Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph infatti, il centrocavanti avrebbe rifiutato le offerte dei due club dell'Arabia Saudita, l' ​Al Hilal e Al Nassr, aspettando che qualcuna dall'Europa si faccia avanti. Sulle sue tracce, oltre ai bianconeri ci sono anche: Milan, Psg, Marsiglia e Barcellona.