Con l'arrivo di Vlahovic si raffredda la pista Aubameyang per la Juve. Sembrano non trovare conferma, infatti, le indiscrezioni secondo cui i bianconeri avrebbero avanzato una proposta di prestito all'attaccante gabonese, ormai finito fuori rosa all'Arsenal. L'ex Milan è in scadenza di contratto a giugno e resta in attesa di eventuali offerte dall'Europa per poter proseguire la sua carriera su alti livelli.