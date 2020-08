Pierre-Emerick Aubameyang sta per rinnovare con l'Arsenal. Questo è quanto emerge oggi da Calciomercato.com che ha diffuso anche la notizia del suo ritorno in Italia in questi giorni, per venire a trovare i fratelli Willy e Catilina, che vivono nel nostro Paese. Ha giocato anche una partitella di calcio a 7 al Torino Club di Gallarate, in compagnia di Vitali Kutuzov e alcuni giocatori dilettanti della zona. Aubameyang era stato accostato alla Juve e ai club milanesi, ma qualsiasi speranza sembra ormai sfumata, il 31enne gabonese è destinato a rimanere a Londra.