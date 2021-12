Outsider, ma fino a un certo punto. Pierre-Emerickpuò ancora essere una valida opzione per la, in cerca di un centravanti tanto più dopo che Alvaroè finito nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'attaccante dell'piace molto ad Allegri e può essere un'eccezione da parte del club a proposito degli over 30, anche perchè può arrivare in prestito con diritto di riscatto, insomma alle giuste condizioni, essendo ormai in difficoltà agli ordini di Arteta.Ci sono però due fattori poco confortanti per una possibile trattativa: il primo è rappresentato dall'ingaggio, ma ragionando sui sei mesi la spesa necessaria sarà simile per tutti; il secondo, più rilevante, è legato alla partecipazione del giocatore allacon il Gabon, che potrebbe tenerlo a lungo lontano dall'Italia con tutti i rischi del caso anche sul fronte di possibili inconvenienti fisici. La Juve, comunque, continua a pensarci.