Attenzione al Milan. Nelle riunioni di mercato alla Continassa, si ripropone in maniera insistente il nome di Milinkovic-Savic, individuato da Allegri come il profilo giusto per far fare il salto di livello al centrocampo della Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, potrebbe arrivare presto l'affondo del Milan, che già nel 2018 fu vicina a comprare il centrocampista. Sarebbe il regalo per lo scudetto, e il primo colpo targato Investcorp.