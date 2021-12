Con ilalle porte, si prospettano diverse opportunità per le big italiane e per la, in particolare riguardo ai giocatori in uscita dal. Come riporta Calciomercato.com, infatti, sono tanti i nomi fuori dal progetto tecnico di Pochettino, che potrebbero suscitare l'interesse bianconero. A partire da Mauro, che piace a Juventus e Roma e non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia. Un altro nome in orbita Juve è quello dii bianconeri, come è noto, sono alla ricerca di un centrocampista e l'argentino - che non sta trovando molto spazio in questa prima parte di stagione - potrebbe cambiare aria. In uscita anche Kurzawa, Kehrer e Rafinha, sui quali però gli uomini della Continassa non sono "caldi".