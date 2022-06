Sul mercato, la Juventus lavora per trovare un profilo che possa fungere da vice Vlahovic, una prima punta che possa permettere al serbo di riposare quando ci sarà bisogno. Secondo quanto riporta Tuttosport, nel novero dei nomi da monitorare rimane Edin Dzeko, in uscita dall'Inter nel caso in cui arrivasse Lukaku e calciatore da sempre gradito ad Allegri.