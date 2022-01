Rimane in bilico il futuro di Dybala, dopo l'acquisto di Vlahovic. Come riporta calciomercato.com:



L'acquisto di Dusan Vlahovic sempre più vicino a concretizzarsi per la Juventus, ha inevitabilmente spostato l'attenzione dal rinnovo di contratto di Paulo Dybala, oggi bloccato e sempre più lontano rispetto a neanche un mese fa. Il futuro dell'argentino è un rebus e secondo la stampa inglese per provare a prenderlo a parametro zero non si è mossa solo l'Inter, ma anche il Liverpool.