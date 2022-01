"Robin è un ragazzo che ci ha dato tanto, aveva la speranza e l'ambizione di andare in un grande club e penso se lo sia strameritato. Era un'opportunità che era giusto gli concedessimo per quello che ha fatto con l'Atalanta. Però noi andiamo avanti".Queste le parole dell'ad nerazzurro Percassi sulla cessione di Robin Gosens all'Inter,rilasciate ai micorofoni di Sky Sport prima dell'assemblea di Lega -.



Al posto di Gosens potrebbe arrivare Cambiaso dal Genoa, seguito anche dalla Juventus? "Ci possono essere sempre delle opportunità, pero' va detto che in quel ruolo siamo già coperti. Se ci piace? Non lo conosco".