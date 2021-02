1









David Alaba è diventato un oggetto del desiderio per le big d'Europa dopo il mancato rinnovo in scadenza di contratto col Bayern Monaco. È naturalmente partita la caccia all'offerta per l'ingaggio a parametro zero in vista di quest'estate. A fare il punto della situazione circa il 28enne terzino austriaco è Fichajes.net, che spiega come la sua richiesta si davvero mostruosa, 23 milioni di euro all'anno. Cifre che la Juventus, una delle tante pretendenti, al momento non può permettersi se non per un Cristiano Ronaldo. Si tira indietro pure il Real Madrid. Restano Manchester United e Chelsea.