Non è più un segreto, le prestazioni superlative in Champions League di Domink Szoboszlai l’hanno elevato agli occhi delle big del calcio europeo. Difficile identificare con esattezza i club interessati perché piace un po’ a tutti, ma in Italia sono due i club attualmente con le antenne drizzate, Inter e Milan. Soprattutto i rossoneri, che prima con Boban poi con la mediazione di Gazidis su spinta di Ragnick avevano quasi chiuso per il talento del Salisburgo. Le dimissioni del primo e il mancato arrivo del secondo hanno messo in stand-by l’affare, aprendo la gara a chi arriva prima al centrocampista scritto da Fabio Paratici, CFO della Juventus, nel suo famoso pizzino. Il classe 2000 ha una clausola di 25 milioni di euro.