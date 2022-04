1









La vicenda legata al futuro di Paul Pogba resta sempre uno dei temi centrali di tutto l'ambiente bianconero, interessata a riportare l'attuale Campione del Mondo all'ombra della Mole. E' chiaro però che non si tratta di una passeggiata, specialmente per la forte concorrenza che c'è attorno al giocatore in uscita dal Manchetser United. E' vero che il Polpo si libererà gratuitamente, ma è altrettanto vero che l'interesse di Psg e Real potrebbe compromettere l'intera trattativa se consideriamo le potenze econimiche inarrivabili di questi due colossi. La Juve dal canto suo, conta sulla forte volontà del francese di riaccasarsi alla Continassa, oltre che sugli ottimi rapporti con il suo procuratore Mino Raiola.