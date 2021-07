C'è un attaccante di 19 anni che ha fatto parlare di sé nel campionato Primavera appena conclusosi con lo scudetto dell'Empoli. La punta di diamante della squadra campione d'Italia è infatti, svedese di origini nigeriane nato a Reggio Emilia, a segno anche contro la Juventus nei playoff. Su di lui hanno inevitabilmente messo gli occhi le tre big storiche del calcio italiano: la Juve, il Milan e l'Inter, secondo Serie B News, si sono interessate a Ekong, ma l'Empoli preferirebbe tenerlo e mandarlo in prestito in Serie B per fargli acquisire minutaggio.