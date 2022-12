Un assist per Sergejpuò arrivare da... Luca. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i rapporti freddi trapotrebbero essere riscaldati da un eventuale affare che coinvolga il classe 1999 attualmente in prestito in Germania all', finito nel mirino del club biancoceleste. I bianconeri, trattando con Claudio Lotito su questo fronte, potrebbero quindi tornare a insistere per il centrocampista serbo, che resta il grande sogno di mercato.