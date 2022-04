Maurizio Sarri ha dato il suo "placet": Sergej Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio. Lo assicura Il Messaggero, secondo cui il tecnico biancoceleste si è detto disposto a sacrificare il centrocampista serbo nella prossima sessione estiva, così da fare cassa e ottenere alcuni rinforzi per una squadra complessivamente più funzionale e adatta alle sue idee di calcio. Come noto, il Sergente è un obiettivo di mercato della Juve, che lo segue con interesse ormai da anni. Che sia arrivato il momento giusto per l'affondo decisivo?