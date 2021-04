Dopo un buon inizio di stagione, le prestazioni di Dejan Kulusevski hanno subìto un netto calo nell'ultimo periodo. Complice di ciò la difficoltà nel trovare la collocazione in campo e, quindi, i numerosi cambi di ruolo che ne hanno condizionato la continuità. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, diversi club avrebbero chiesto alla Juventus di intavolare una trattativa per l'esterno svedese. Paratici e Nedved, però, non avrebbero intenzione di lasciar partire il calciatore e avrebbero allontanato le attenzioni delle società, fiduciosi della sua affermazione alla Juve nel prossimo futuro.