Cena tra Raiola e Nedved, in una trattoria del centro di Torino. Questa la notizia condivisa da Gazzetta.it, che aggiunge alcuni dettagli su quello che il procuratore e Nedved potrebbero essersi detti.Secondo quanto riporta la Rosea, infatti, per quel che riguarda il mercato in entrata, uno dei nomi sul tavolo potrebbe essere quello di Calafiori, giovane esterno della Roma che fa parte della scuderia di Raiola.