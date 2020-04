La Juve pensa a Bryan Cristante. Una suggestione di mercato per i bianconeri anche due stagioni fa, quando l’allora centrocampista dell’Atalanta sembrava vicino allo sbarco a Torino. Poi finì alla Roma, ma oggi, con Sarri in panchina, secondo quanto riferito da calciomercato.com Cristante resta nei radar della Juve. Non è una prima scelta, ma i rapporti con la Roma sono ottimi, e uno scambio tra i due club, tra due elementi non di primissimo piano, potrebbe essere una buona operazione per il bilancio. Dopo Pellegrini e Spinazzola le due società potrebbero mettere in piedi un nuovo scambio, con Mandragora tra le possibili contropartite tecniche.