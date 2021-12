Si scalda il calciomercato, in vista della sessione di gennaio, che è alle porte, e in previsione di quello estivo. Il Corriere Fiorentino, questa mattina, ipotizza uno scenario clamoroso, con Fiorentina e Juventus alleate.Nello specifico, entrambi i club sarebbero interessati a Scamacca. Ad acquistare il centravanti del Sassuolo potrebbe essere la Juventus, che poi lo girerebbe alla società viola come parte del pagamento per il cartellino di Vlahovic.