È da poco terminata la sessione di calciomercato invernale e i club sono già al lavoro per preparare quella estiva. In casa Juventus, si lavora su una pista che porta verso Genova, come racconta Tuttosport: "Tra gli obiettivi estivi della Juve c’è Andrea Cambiaso. Il 21enne laterale sinistro del Genoa, già sondato dai bianconeri nel mercato di gennaio, è segnalato sempre più caldo".