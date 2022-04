Ci risiamo. Dopo la sessione di mercato di gennaio, il Barcellona è nuovamente pronto a tentare l'affondo per un calciatore della Juventus. E, ancora una volta, il mirino di Xavi e Laporta si posa su Alvaro Morata. Secondo quanto riporta El Chiringuito, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a provare l'affondo in estate per l'attaccante spagnolo.