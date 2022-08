È legato all'ingaggio l'ostacolo per il passaggio dialdi Rino, sempre più convinto di voler portare in Liga il centrocampista dellaper farne una colonna del proprio progetto. Chi deve pagare lo stipendio del brasiliano? E a quale percentuale? Queste le domande ancora senza una risposta, che al momento stanno bloccando il trasferimento del giocatore, il quale da parte sua sarebbe ben felice di cambiare aria. La cessione di Arthur, peraltro, potrebbe rivelarsi particolarmente utile per i bianconeri, favorendo un colpo in entrata, ma per chiudere l'affare rimane da risolvere questo nodo decisivo.