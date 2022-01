A rilanciare il tema, oggi, è La Gazzetta dello Sport. Arthur può andare all'Arsenal, che negli ultimi giorni ha fatto decisi passi in avanti per il brasiliano, mettendo sul tavolo una proposta per un prestito semestrale. Il giocatore, da parte sua, potrebbe accettare, ma al momento manca l'accordo tra i Gunners e la Juve, che non vuole privarsi del centrocampista senza prima trovare un sostituto all'altezza. Impresa non facile, anche perchè, qualora Arthur partisse davvero in prestito, i bianconeri non riuscirebbero nemmeno a ottenere un'entrata importante da reinvestire sul mercato (pur potendo risparmiare sul suo corposo ingaggio). La pista, comunque, resta calda, la situazione è in evoluzione.