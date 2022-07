Quella che fino a qualche giorno fa sembrava essere una delle situazioni più difficili da perfezionare, rischia invece di definirsi nel giro delle prossime ore. Il riferimento va al centrocampista brasiliano Arthur, il quale non avrebbe convinto a pieni voti il tecnico Max Allegri e proprio per questo cerca una sistemazione altrove. Destinazione che potrebbe essere nuovamente in Spagna, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, il Valencia sarebbe seriamente intenzionato ad andare fino in fondo nella trattativa.