No,non tornerà allaa gennaio. O almeno, l'idea non è attualmente nei piani del, a differenza di quanto trapelato nelle ultime ore con voci sia dall'Italia che dall'Inghilterra. Lo assicura l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, smentendo le indiscrezioni secondo cui il centrocampista brasiliano non soddisferebbe i Reds, ma al contrario è al lavoro per trovare la migliore condizione fisica.