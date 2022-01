Nella partita contro la Roma ha avuto un ottimo impatto, e Allegri si dice contento dei suoi progressi. Eppure Arthur potrebbe ancora lasciare la Juve, tanto che dall'Inghilterra rilanciano l'indiscrezione di un nuovo interessamento da parte dell'Arsenal, pronto a tornare all'attacco dopo i sondaggi delle scorse settimane.

E a proposito di Gunners, negli ambienti di mercato c'è chi consiglia - come riportato da Tuttosport - di non chiudere ancora alla pista Aubameyang, nonostante siano più i "contro" che i "pro", a partire dalla sua indisponibilità nel futuro prossimo per i suoi impegni in Coppa d'Africa con il Gabon e dal suo ingaggio da 13 milioni di euro.

Tornando però ad Arthur, non è da escludere nemmeno l'ipotesi Siviglia, che fino a qualche giorno fa sembrava in pole, comunque più avanti rispetto all'Arsenal che tuttora pare meno convinto.