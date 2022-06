Potrebbe aprirsi una strada, che porta Zaniolo a Torino e Arthur a Roma. A raccontarlo è Tuttosport: "I discorsi sono all’inizio, ma senz’altro Arthur è un’idea per la Roma. Se nelle prossime settimane il brasiliano dovesse evolvere in qualcosa di più concreto, nei ragionamenti dei giallorossi, allora le chances di poter portare a termine il puzzle si alzerebbero notevolmente. Arthur più conguaglio per Zaniolo non è ancora una trattativa, però è una ipotesi concreta".