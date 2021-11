verso l'addio alla? L'indiscrezione di mercato è stata lanciata da elgoldigital, secondo cui il centrocampista ex Barcellona vuole lasciare Torino ed è già finito nel mirino del. Il club spagnolo sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, ma i bianconeri - che comunque sarebbero pronti a valutare una sua cessione, dovendo liberare un posto in rosa per far spazio a nuovi rinforzi per la mediana - chiedono almeno 35 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe scoraggiare gli andalusi.