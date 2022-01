16









Proseguono le discussioni tra Juventus e Arsenal, per il trasferimento di Arthur, che ha già dato il suo benestare a vestire la maglia dei Gunners. La società bianconera, però, prima vuole inserire in rosa il sostituto del centrocampista brasiliano. Tuttosport riporta quelli che potrebbero essere i sostituti: "Un’idea è Ruben Loftus-Cheek , che però è più una mezzala. Ma l’ostacolo principale, stando a quanto filtra dall’Inghilterra, è che il Chelsea non sembra intenzionato a liberare giocatori in prestito. Un dettaglio non da poco nella corsa all’inglese, a meno che alla Continassa non prendano in considerazione l’opzione di spingersi oltre il contratto di sei mesi. Alla Juventus piace anche Bruno Guimaraes , ma oltre alla valutazione del Lione (40 milioni) c’è da fare i conti con lo status di extracomunitario del brasiliano. I bianconeri hanno uno slot Extra Ue libero grazie al prestito di Douglas Costa al Gremio, ma occupandolo con Bruno Guimaraes automaticamente alla Continassa dovrebbero cancellare dalla lista degli attaccanti tanto Azmoun (iraniano dello Zenit) quanto Maxi Gomez (uruguaiano del Valencia). Attenzione quindi a Renato Sanches , centrocampista dinamico del Lille, e all’occasione Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. "