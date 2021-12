Dopo le parole del suo agente, ribadite in più occasioni, Arthur sembra essere in uscita dalla Juventus, già dalla sessione id mercato di gennaio. Su di lui, l'interesse di diversi top club europei con i quali la Juventus dovrà trattare per trovare la formula più conveniente. Secondo quanto riporta ​FourFourTwo, ​Mike Arteta avrebbe richiesto all'Arsenal il centrocampista brasiliano come innesto del mercato di riparazione.