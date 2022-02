Alla fine, è rimasto. Si valuterà in estate il futuro di Arthur, che a gennaio sembrava a un passo dall'addio alla Juve e invece ha finito per rimanere al suo posto, con l'auspicio di essere più centrale nel progetto di Allegri. Come riepilogato dall'edizione odierna di Tuttosport, il brasiliano cercava un club in cui giocare con più continuità in vista del Mondiale, e la dirigenza bianconera sembrava anche intenzionata ad accontentarlo ascoltando le proposte di Siviglia e Arsenal. Proprio i Gunners si erano fatti avanti con decisione, ma alla fine non hanno nemmeno particolarmente insistito, e l'ipotesi di un prestito è sfumata con il passare dei giorni. Ogni discussione, quindi, è rimandata a giugno. Con la speranza - condivisa dal giocatore e dal suo entourage - di raggiungere una maggiore appetibilità sul mercato.