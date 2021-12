Il matrimonio trae lapotrebbe presto interrompersi. Il giocatore non ha mai convinto fino in fondo da quando è a Torino e il ritorno disulla panchina bianconera sembra aver accelerato la sua cessione. Il centrocampista non vuole passare il resto della stagione lontano dal campo, anche perché tra un anno esatto ci sarà il Mondiale e restare fuori dai convocati della Seleçao sarebbe un'onta.Il classe '96, secondo quanto riportato Todofichajes.com, farebbe gola alla, dove c'è il suo estimatore, ma non solo: sulle tracce del bianconero anchee soprattutto