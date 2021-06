In passato è stato ampiamente in orbita della Juventus, mentre adesso gli obiettivi di mercato principali sembrano essere altri. Ma le vie del mercato sono infinite ed una di queste potrebbe ipoteticamente riportare a Houssem Aouar, talento del Lione corteggiato da tanti top club. Stando a quanto riporta il Sun, l’Arsenal farebbe sul serio per il classe 1998 e potrebbe presentare un’offerta ufficiale nei prossimi giorni. Al giocatore, 100mila sterline a settimana.