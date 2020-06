Stando a quanto riporta la stampa inglese, Thomas Partey si avvicina a passi spediti all’Arsenal. Il centrocampista dell’Atletico Madrid, accostato in sede di mercato alla Juventus, è stato identificato come priorità dalla dirigenza dei Gunners, che si sarebbe mossa decisamente per il ghanese, più di ogni altra concorrente. Di recente si è vociferato di un possibile inserimento nell’affare di Lacazette nell’affare, sta di fatto che Thomas ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, e i Colchoneros vorranno incassare complessivamente una cifra simile, anche attraverso vie alternative di cessione rispetto a quella prevista dal pagamento cash della clausola.