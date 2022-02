Arsenal alla finestra per Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, i Gunners potrebbero offrire circa 30 milioni di euro all'Atletico Madrid per ottenere il cartellino dell'attaccante classe 1992, il cui riscatto da parte della Juve resta in dubbio. La cifra sarebbe di poco inferiore a quella che i bianconeri dovrebbero versare ai colchoneros per trattenerlo a Torino, fissata a 35 milioni, anche se l'auspicio del club torinese è quello di ottenere uno sconto e procedere così al riscatto, al termine della stagione in corso.